هولندا توقف كل رحلات الطيران من بريطانيا.. والسبب؟

A + A -

أوقفت الحكومة الهولندية كل رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد ان اكتُشفت في هولندا إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا في جزء من الأراضي البريطانية.



ويسري تعليق الرحلات هذا اعتبارا من الأحد 20-12-2021 الساعة 6,00 (05,00 ت غ) حتى الأول من كانون الثاني.



ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إن "سلالة معدية من فيروس كوفيد-19 تنتشر في المملكة المتحدة. يُعتقد أنها تنتشر بسهولة أكبر وأسرع ويصعب اكتشافها".



وأشار البيان إلى أن هيئة الصحة العامة الهولندية "توصي بأن يكون أي دخول لهذه السلالة من الفيروس، من المملكة المتحدة محدودا قدر الإمكان من خلال تقييد و/أو التحكم بحركة الركاب من المملكة المتحدة".



وقال البيان إن مجلس الوزراء برئاسة مارك روتي اتخذ "قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، مضيفا ان مسألة الرحلات في وسائل النقل الأخرى لا تزال قيد البحث.



ودعا روتي المواطنين الهولنديين إلى تجنب السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.



وقال بيان وزارة الصحة إنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستبحث (الحكومة الهولندية) مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في إمكانات الحد من مخاطر انتقال السلالة الجديدة للفيروس من المملكة المتحدة".



وتفرض هولندا حاليا إغلاقا لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف كانون الثاني، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، من أجل كبح انتشار الفيروس.



وذكرت وزارة الصحّة أن "دراسةً لإصابة واحدة في هولندا أوائل كانون الأول كشفت عن فيروس مطابق للسلالة (الجديدة) في المملكة المتحدة".