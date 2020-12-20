كيف سيكون الإحتفال برأس السنة في "تايمز سكوير"؟

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أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة التقليدية في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، أن الاحتفال سيكون هذه السنة عن بعد فقط، ولن يسمح للمشاهدين بالتجمع في الساحة.

وبحسب اللجنة المنظمة للاحتفالات في ساحة تايمز سكوير، فإن المراسم الاحتفالية ستكون هذه السنة من دون مشاهدين، ولكنها ستنقل مباشرة عبر القنوات التلفزيونية وشبكة الانترنت. أي أن تنظيم هذه الاحتفالات سيتم مع الأخذ بالاعتبار جميع القيود والتدابير والاجراءات الوقائية المفروضة في المدينة وبعد التشاور مع الخبراء في مجال الطب.

وأشارت إلى أن كل من يسمح له بالتواجد في الساحة، سيكون ملزما باجتياز الاختبارات والفحوص الطبية اللازمة. وعلى كل واحد منهم ارتداء الكمامة طوال وقت تواجده في الساحة باستثناء فترة مشاركته المباشرة في برنامج الاحتفال، الذي يأخذ بالاعتبار مسافة التباعد الاجتماعي.

وسيطلق على الضيوف المشاركين في الاحتفال لقب "أبطال عام 2020" بمن فيهم العاملون في خدمات الطوارئ والأطباء الذين يتواصلون مباشرة مع المصابين بمرض "كوفيد-19" وعائلاتهم.