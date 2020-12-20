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كورونا في فرنسا.. عدد الإصابات يواصل ارتفاعه

20
DECEMBER
2020
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لا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة في فرنسا أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم. 

في المقابل، يواصل عدد المصابين في أقسام الإنعاش تراجعه البطيء، إذ بلغ 2718 (تم استقبال 123 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية) مقابل 2764 قبل يوم، وفق أرقام جهاز الصحة العامة.

وكانت ذروة الإصابات التي تستدعي الدخول إلى أقسام الإنعاش قد سُجّلت خلال الموجة الوبائية الثانية في 16 تشرين الثاني (4903 إصابات).

واستقرت نسبة الفحوص الإيجابية عند 5,6%، مقابل 5,9% قبل يوم.

وبلغت النسبة 6,4% في 8 كانون الأول، قبل تبني منهجية إحصاء مختلفة.

وتوفي 190 شخصا نتيجة الفيروس في المستشفيات الجمعة، من بين إجمالي 60418 وفاة منذ ظهوره في آذار.

ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من كانون الأول.

 

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