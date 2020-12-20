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هيئة أميركية طبية تعلق حول حالات الحساسية من لقاح كورونا

20
DECEMBER
2020
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قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تتابع تقارير عن حالات حساسية ناجمة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا وقدمت توصيات للأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي من الحساسية.

ونصحت المراكز أي فرد يعاني من حساسية مفرطة تجاه لقاح كورونا عدم تلقي الجرعة الثانية مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة تعني تلك التي تحتاج إلى دخول مستشفى أو العلاج بالأدرينالين.

وأضافت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة لأي من مكونات اللقاح عليهم تجنبه.

ووافقت السلطات الأميركية على لقاحين للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

وأوضحت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة للقاحات عليهم استشارة أطبائهم بشأن مكونات لقاح كوفيد-19 لكنها أوضحت أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع الأطعمة والحيوانات الأليفة واللاتيكس أو بعض الظروف البيئية وكذلك من لديهم حساسية تجاه الأدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ عائلي في الحساسية المفرطة يمكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عن خمس حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الإدارة لا ينبغي إعطاء لقاح شركة مودرنا الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأي أفراد لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته.

 

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