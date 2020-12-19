وأفادت شرطة المدينة بأنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها، في منزل بإحدى ضواحي ولاية تكساس، بضاحية نيو براونفيلز في سان أنطونيو، وأن تشيلسي دود (43 عاما) من نيو براونفيلز، أطلقت النار على طفليها قبل أن توجه البندقية نحو نفسها.

أخبار ذات صلوذكرت أن المرأة وابنها (10 سنوات)، توفيا في مكان الحادث، في حين لفتت الشرطة إلى أن ابنة تشيلسي دود، (16 عاما) كانت لا تزال واعية، وتتنفس في مكان الحادث.

وأوضحت أنه تم نقلها إلى مستشفى بالمنطقة، وهي مصابة بعيار ناري يهدد حياتها، فيما صدر أمر بتشريح الجثتين، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء إطلاق النار.