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هولندا تؤكد اختراق حساب ترامب على تويتر.. إليكم كلمة سرّه

19
DECEMBER
2020
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أكدت سلطات التحقيق الهولندية أنّ حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر تعرّض للاختراق في شهر تشرين الأول الماضي، بالرّغم من نفي واشنطن وتويتر الأمر آنذاك، ولن يواجه المتسلل أي اتهامات مرتبطة بفعلته، مرجعين الأمر إلى أن أفعاله جاءت "بدافع أخلاقي".

وفي التفاصيل، فتمكّن الهولندي واسمه فيكتور غيفيرز (44 عاماً) من اختراق حساب ترامب قبل ست سنوات بعدما حزر كلمة السر الّتي كانت حينها "yourefired" أي "أنت مطرود".

وفي 16 تشرين الأوّل الماضي، تمكّن غيفيرز مجدّداً من تخمين كلمة السر واختراق الحساب بعد خمس محاولات قام بها، ليتبيّن أنّ كلمة السر كانت هذه المرّة "maga2020"، وهي شعار حملة إعادة انتخاب ترامب رئيساً (Make America Great Again).

وقال مكتب المدعي العام الهولندي، في بيان: "نعتقد أن المخترق تسلل فعلاً إلى حساب ترامب على تويتر، لكنه حقق المعايير التي تم تطويرها لإطلاق سراحه كمتسلل أخلاقي".

 

ومن جهته، كان غيفيرز قد أكد في في تشرين الأول الماضي اختراقه لحساب ترامب على تويتر، وقال:" بدأت القصة منذ ست سنوات. وعلى أمل أن تكون الأخيرة في 2020. أرجو تشغيل الإستيثاق بعوامل عدّة(Multi-factor authentication) في جميع حساباتكم".

 

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