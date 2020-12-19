"كارثة" العناية المركزة.. مصابون بكورونا ماتوا حرقا في هذا البلد!

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لقي 8 أشخاص حتفهم، السبت، في حريق بوحدة عناية مركزة تعالج مرضى كوفيد 19 في جنوب تركيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الحريق بدأ عندما انفجرت اسطوانة أكسجين في وحدة مستشفى جامعة سانكو التي يديرها القطاع الخاص في غازي عنتاب.

واستشهدت الوكالة ببيان للمستشفى حدد أعمار الضحايا بين 56 و85 عاما، وسرعان ما تمت السيطرة على الحريق.

وذكر البيان أن 14 مريضا يخضعون لعلاج مكثف تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى ويجري التحقيق في الحادث.

وفقًا للأرقام الحكومية، فإن وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء تركيا لديها معدل إشغال أسرة بنسبة 74 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن الجمعيات الطبية زعمت أن المستشفيات قد تجاوزت طاقتها.

وأبلغت وزارة الصحة، مساء الجمعة، عن 26410 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ مارس إلى 1.98 مليون.

ويشمل الرقم حالات بدون أعراض لم تبلغ عنها أنقرة في الأشهر الأربعة حتى أواخر نوفمبر.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل رقم قياسي يومي يبلغ 246 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، ليرتفع الإجمالي إلى 17610 حالة وفاة.