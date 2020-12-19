سلالة كورونا "أشد خطورة".. وجونسون يستدعي كبار الوزراء

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ذكرت صحيفة التلغراف، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها "أشد خطورة".

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرقي إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وبقية أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إنه لا يمكنه التعليق بعد على التقرير.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر، مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وقال جونسون، الجمعة، إنه يأمل في أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.