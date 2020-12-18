فريق بايدن: بعض مسؤولي «الدفاع» لا يبدون التعاون

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قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الفريق لاقى مقاومة من بعض المسؤولين في وزارة الدفاع عندما تقدم بطلبات للحصول على معلومات.

وقال يوهانس أبراهام للصحافيين عبر الهاتف، «لقد شعرنا بالقلق عندما علمنا هذا الأسبوع عن توقف مفاجئ في التعاون الذي كان محدوداً من الأصل هناك». وأضاف أنه يتوقع من وزارة الدفاع التراجع عن هذا النهج، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد أمر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، بوقف التعاون على مستوى البنتاغون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين كبار، أن ميلر وجه أمراً ليلة (الخميس)، للمسؤولين في مقر وزارة الدفاع بإلغاء الاجتماعات الانتقالية المقررة مع فريق بايدن.