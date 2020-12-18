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"نيويورك تايمز": رئيس "مايكروسوفت" ينفي تعرض شركته لهجوم سيبراني

18
DECEMBER
2020
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فند رئيس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية براد سميث التقارير عن أن شركته تضررت جراء الهجوم السيبراني الواسع الذي استهدف مؤخرا عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة.
 
"رويترز": "مايكروسوفت" تكتشف برمجيات خبيثة في أنظمتها
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن سميث نفيه صحة هذه التقارير نفيا قطعا قائلا: "ليس لدينا أي مؤشرات على ذلك".
 
ويأتي ذلك تعقيبا على تقرير أفادت فيه وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث باسم "مايكروسوفت" بأن الشركة اكتشفت برمجيات خبيثة في أنظمتها، مشيرا إلى أن الحديث يدور شفرات خبيثة تم إدماجها في برمجيات "أوريون" واسعة الاستخدام لإدارة الشبكات من إنتاج شركة "سولارويندز"، وهي التي نفذت بواسطتها الهجوم الأخير.
 
كما ذكرت "رويترز" أن القراصنة استغلوا خدمات "مايكروسوفت" السحابية في تجنب البنية التحتية للشركة.
 
في غضون ذلك، أعلنت "مايكروسوفت" في مدونتها الرسمية أن الهجوم استهدف أكثر من 40 من زبائنها، يقع نحو 80% منهم في الولايات المتحدة ويتوزع الآخرون بين كندا والمكسيك وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وإسرائيل والإمارات.
 
ورجحت "مايكروسوفت" كعدد من وسائل الإعلام الأمريكية وقوف "هاكر روس" وراء الهجوم الذي يعد الأكبر منذ عشر سنوات على الأقل في الولايات المتحدة.
 
وحسب التقارير الواردة، طال الهجوم وزارتي الخزانة والطاقة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة والإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA).
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