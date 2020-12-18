كشف سبب شراء ابنة ترامب قطعة أرض في "ملجأ الملياردير"

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كشفت الصحفية أروى مهداوي، عن أسباب محتملة قد تدفع إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، لشراء قطعة أرض على ساحل جزيرة Indian Creek في ميامي.

وذكرت مهداوي، المحررة في صحيفة "غارديان" البريطانية، أن سبب قرار الزوجين يكمن في خصوصيات التشريعات والمناخ هناك.

ولفتت مهداوي الانتباه إلى أن، أرض إيفانكا وزوجها تقع في فلوريدا، حيث يسري قانون يعفي أصحاب المنازل من دفع بعض الضرائب، ويحمي العقارات من الدائنين في حالة وفاة أحد المالكين أو إدانته بجريمة. ووفقا للمحررة، من بين الأسباب التي يمكن أن تجتذب أسرة ابنة الرئيس ترامب، الطقس المشمس المريح وكذلك البحر والشواطئ الجميلة في الولاية.

ومن بين هذه الأسباب أيضا، ذكرت مهداوي، أن الجزيرة، التي يطلق عليها أيضا اسم "ملجأ الملياردير"، تعتبر من أكثر الأماكن أمنا في العالم، حيث توجد العشرات من الفيلات الفاخرة ، والشرطة تعمل على مدار الساعة، وتتم حراسة الحدود من قبل دوريتها البحرية الخاصة.