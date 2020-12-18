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إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

18
DECEMBER
2020
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أعلن فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن إصابة كبير المستشارين في فريقه الانتقالي إلى البيت الأبيض بفيروس كورونا.

وأشار بيان صدر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بـ(كوفيد - 19)".

وأكد البيان أن "ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة".

وأوضح المكتب أن "بايدن أجرى اليوم فحصا طبيا لكوفيد - 19، وأن نتائجه جاءت سلبية (غير مصاب)".

ونوه البيان، إلى أن "المستشار ريتشموند كان مع فريق الرئيس في رحلته إلى ولاية جورجيا الأميركية، لكنه تحدث مع بايدن في الهواء الطلق وكان كلاهما يرتدي الكمامة الواقية ويقفان على مسافة مناسبة من بعضهما البعض، بالإضافة إلى أنه سافر إلى الولاية بمفرده وليس مع موكب الرئيس المنتخب".

وتابع: "ريتشموند التقى بشخصين من ضمن طاقم العمل في الولاية ولم يكن لديه أي لقاء مباشر مع بايدن، وقد تم متابعة حالة الشخصين للتأكد من وضعهما الصحي".

وشدد البيان على أن المستشار الأميركي، سيخضع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين، وأنه لن يعود إلى العمل ما لم تثبت سلبية فحوصاته لمرتين متتاليتين.

 

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