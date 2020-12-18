living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التقوا به.. زعماء يسارعون للفحص بعد إصابة ماكرون بكورونا

18
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا مما أدى لبدء حملة تتبع ورصد شملت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به في الأيام القليلة الماضية.


وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون، الذي يكمل 43 عاما يومالاثنين، يدير البلاد عن بُعد بعد خضوعه للحجر الصحي في منتجع لالونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي.

وأفاد مسؤول رئاسي بأن ماكرون متعب ويسعل. وجاءت نتيجة الفحوص التي أجريت لزوجته بريجيت سلبية، لكنها تخضع أيضا لعزل ذاتي في قصر الإليزيه بوسط باريس.

وفي وقت مبكر من المساء، تحدث ماكرون إلى مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية عبر رابط فيديو وهو واضع كمامة.

وقال مكتب ماكرون في بيان "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".

وسيلغي ماكرون كل الرحلات القادمة ومنها زيارة في 22 ديسمبر إلى لبنان، حيث يقود جهودا دولية في محاولة لحل أزمة سياسية عميقة.

ودفعت إصابة ماكرون بالفيروس زعماء آخرين للخضوع لفحوص.

وحضر ماكرون قمة أوروبية الأسبوع الماضي التقى خلالها بعدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ميزانية التكتل وملف التغيرالمناخي والخلافات مع تركيا.

وقال المسؤول الرئاسي إن من شبه المؤكد أن ماكرون أصيب في القمة بالنظر إلى توقيت ظهور الأعراض عليه.

من التقى ماكرون؟

اجتمع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وآخرون في البداية في قاعة القمة وكانوا يتواصلون مع بعضهم البعض والكمامات على وجوههم لكنهم أزالوها بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة.

وقال المسؤولون الألمان إن ميركل وضعت كمامة خلال القمةوالتزمت بقواعد كوفيد-19.

وقالت الحكومة الألمانية إن نتائج اختبارات ميركل للفيروس بعد القمة جاءت سلبية.

وتناول ماكرون الغداء يوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ورئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذي يبلغ السبعين من عمره. كما عقد ماكرون محادثات مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أمس الأربعاء.

وذكر مكتب سانتشيث أن نتائج فحصه جاءت سلبية لكنه سيخضع نفسه للعزل الذاتي حتى 24 ديسمبر.

وأظهرت الفحوص أيضا عدمإصابة رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بالفيروس.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بدأ عزلا ذاتيا كإجراء احترازي.

وذكر مكتب رئيس وزراء البرتغال أن كوستا يخضع لعزل ذاتي رغم عدم ظهور أي أعراض عليه وأنه ينتظر حاليا نتيجة فحص أجري له.


أعراض طفيفة

وأصيب ماكرون في الوقت الذي تقترب فيه المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من نقطة الأزمة، إذ قالت فرنسا إنها تفضل استخدام حق النقض ضد اتفاق سيئ بدلا من التضحية بصياديها.

وبعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أطيب تمنياته إلى الرئيس الفرنسي اليوم الخميس بعد إعلان النبأ.

وأصيب جونسون نفسه بكوفيد-19 في مارس ومرض بشدة.

وحاول أن يتغلب على المرض لكنه انتهى به المطاف في العناية المركزة.

وقال مسؤول فرنسي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصيب أيضا بالفيروس هذا العام، اتصل بماكرون مساء اليوم الخميس وتمنى له الشفاء العاجل.

ويقول مساعدو ماكرون إنه يتبع نظاما صحيا ويمارس الرياضة بانتظام ولا يدخن.

وفرنسا لديها واحد من أعلى معدلات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في غرب أوروبا. وأودى المرض بحياة ما يقرب من 60 ألفا فيها.

وجاءت نتائج الفحوص التي أجريت لماكرون بعد تخفيف فرنسا إجراءاتها لكبح موجة ثانية من فيروس كورونا، إذ فرضت حظر التجول ليلا بدلا من الاغلاق العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن ماكرون ظهرت عليه أول أعراض الإصابة بالمرض في وقت متأخر من أمس الأربعاء بعد أن ترأس اجتماعا للحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه سيخضع أيضا للعزل الصحي الذاتي بعد أن خالط ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية رغم أن نتيجة فحصه جاءت سلبية.

ويخضع زعماء الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية للعزل الذاتي أيضا إذ تناولوا الغداء مع ماكرون هذا الأسبوع.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout