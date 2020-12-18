صاحب "الكمامة المنخل".. استهتر بالقناع فأصيب بكورونا

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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الخميس، أن نائباً من حزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، كان قد أثار جدلاً لوضعه قناعاً مليئاً بالثقوب خلال جلسة للبرلمان، نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

ووفق أطبائه، فإن النائب توماس شيتز البالغ 53 عاماً "من المتوقّع أن يتماثل للشفاء في وقت سريع"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض شيتز في نوفمبر للتهديد بفرض غرامة عليه من قبل نائبة رئيس البرلمان كلوديا روث، عندما اعتلى المنصة في البوندستاغ واضعاً قناعاً مليئا بالثقوب.وقدّمت له روث قناعا آخر بدلا من قناعه الشبيه بشبكة، لكنّ شيتز عارض ذلك ووصفه بأنّه "كمامة للحيوانات".

وكان حزب البديل في الأشهر الأخيرة معارضاً صريحاً لإجراءات مكافحة كوفيد-19 التي فرضتها حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

واتهم الرئيس المشارك للحزب ألكسندر غولاند الحكومة بممارسة "دكتاتورية كورونا"، في حين شارك بعض نواب الحزب في تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات.

وعلى الصعيد الوطني، فإنّ المناطق التي حصد فيها حزب البديل من أجل ألمانيا معظم الأصوات في الانتخابات الأخيرة سجّلت أعلى معدّلات بالإصابات بالفيروس.

كما أفادت وسائل إعلام ألمانية أن هارالد هاينتش، عضو مجلس مدينة بوهلين عن حزب البديل في ساكسونيا، قد توفي بسبب الفيروس، وكان قبل ذلك قد تظاهر في برلين ضد إجراءات الإغلاق.

وفرضت ألمانيا إغلاقا جزئياً اعتباراً من الأربعاء، مع إغلاق المتاجر والمدارس غير الأساسية على أمل كبح الإصابات بفيروس كورونا.

وسجّل أكبر اقتصاد في أوروبا، الخميس، رقماً قياسياً جديداً في الإصابات الجديدة اليومية تجاوز حاجز 30 ألف إصابة.