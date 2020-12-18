living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خامنئي لا يثق ببايدن... وروحاني «سعيد» لرحيل ترمب

18
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أول ظهور علني له منذ أسابيع، أبدى «المرشد» الإيراني علي خامنئي، تحفظاً ضمنياً على رسائل وجّهها الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن رفع العقوبات، إذ كرر رفضه «الوثوق» بواشنطن، معتبراً أن «العداء» الأميركي لبلاده سيستمر حتى بعد خروج الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب.

وكرر خامنئي «أهمية تحييد العقوبات» محلياً. وقال تحديداً إن «رفع العقوبات هو بين يدي الأعداء، لكن تحييدها يعود لنا». وأضاف: «لذا، علينا التركيز على تحييد العقوبات أكثر من التفكير برفعها»، غير أنه عاد للقول: «بالطبع، أنا لا أقول إنه لا يجدر بنا العمل من أجل رفع العقوبات، وفي حال كان في إمكاننا ذلك، لا يجب أن نؤخره ولو لساعة واحدة». وأضاف: «لا تعتمدوا على وعود (الآخرين) لحل مشكلات الشعب، ولا تنسوا العداوات»، مؤكداً: «سأدعم سلطات البلاد بشرط أن تبقى وفية لأهداف الأمة».

وقبل ذلك بيومين، وجّه الرئيس حسن روحاني، خلال مؤتمر صحافي، رسائل إلى خصومه في الداخل بأنه لن يسمح بعرقلة رفع العقوبات الأميركية.

واجتمع خامنئي، أمس، مع القائمين على مراسم لإحياء الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق «القدس»، قاسم سليماني، في بغداد مطلع العام الحالي، وهي أول مناسبة عامة يظهر فيها منذ أن ترددت شائعات عن تدهور صحته في بداية ديسمبر (كانون الأول).

ونقلت «رويترز» عن تصريحات لخامنئي نقلها التلفزيون الرسمي: «أوصي بشدة بعدم الوثوق في العدو». وأضاف: «العداء (لإيران) ليس مقتصراً فقط على أميركا (في عهد) ترمب، ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت أميركا (في عهد باراك) أوباما أيضاً أشياء سيئة... بحق الشعب الإيراني».

وكان بايدن نائباً لأوباما الذي قادت إدارته عقوبات دولية أجبرت إيران على العودة لطاولة المفاوضات النووية في 2013.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، إنه سعيد لأن ترمب سيترك المنصب، واصفاً إياه بأنه «أكثر الرؤساء الأميركيين خروجاً عن القانون». وكثف روحاني خلال الأيام القليلة الماضية من الرسائل الموجهة للإدارة الجديدة حول جاهزية بلاده للعودة عن انتهاك بنود الاتفاق النووي، مقابل عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأميركية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout