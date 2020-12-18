ترامب يعرب عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترامب إلى إمكانية حل أزمة الرباعي العربي مع قطر.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه "ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".