38 ولاية أميركية تقاضي «غوغل» في دعوى قضائية ثالثة

A + A -

واجهت «غوغل»، الخميس، دعوى قضائية ثالثة كبيرة من مجموعة من نحو 38 ولاية أميركية تتهم الشركة التابعة لمجموعة ألفابت بالسعي لتوسيع نطاق احتكارها للبحث على الإنترنت كي تهيمن على مكبرات الصوت الذكية وأجهزة التلفزيون والسيارات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتطلب الولايات ضم دعواها إلى تلك التي أقامتها وزارة العدل الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب بيان من مكتب المحامي العام لولاية كولورادو.

وتركز الشكوى على أنشطة «غوغل» في مجال البحث والإعلانات المصاحبة لنتائجه على الإنترنت، وما تقول الولايات إنها جهود تبذلها الشركة لاستخدام اتفاقات إقصائية للهيمنة على تقنيات جديدة، تقصي مثل تلك الاتفاقات، على سبيل المثال، تقنيات المساعد الافتراضي المنافسة، مثل «ألكسا» من شركة «أمازون.كوم».

وأثارت الولايات أيضاً إمكانية إلزام الشركة ببيع أصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال دوج بترسون، المحامي العام لولاية نبراسكا، إن الولايات لم تطلب تعويضاً نقدياً.

وترتكز التهم على بواعث قلق، عبّر عنها صانع مكبرات الصوت سونوس، وشركات أخرى، تقول إن «غوغل» تتصرف على نحو غير نزيه لزيادة نفوذها بالسوق.

وقال توم ميلر، المحامي العام لولاية آيوا: «(غوغل) تمنع المنافسين في سوق المساعدات الصوتية من الوصول إلى المستهلكين عبر السيارات المتصلة بالإنترنت، وهو ما سيكون أحد السبل المهمة للاتصال بالشبكة في المستقبل القريب».

وفي معرض التعليق على الدعوى، جددت «غوغل» وجهة نظرها بأن المنافسة في سوق البحث على الإنترنت محتدمة، قائلة إن من بين منافسيها «تريب أدفايزر» و«إكسبديا»، وإن أي تغييرات أجرتها كانت لمنفعة المستهلكين.

وقال آدم كوهين، مدير السياسة الاقتصادية لدى «غوغل»، في تدوينة: «نتطلع إلى الدفاع عن وجهة نظرنا تلك أمام المحكمة».