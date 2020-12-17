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بعد أسبوع على التوصية بترخيص أول لقاح ضد «كوفيد 19». تجتمع لجنة خبراء أميركيين مجدداً، اليوم (الخميس)، لتقييم اللقاح الذي أعدته شركة موديرنا الأميركية، مع ترقب وصول أولى الجرعات اعتباراً من الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وما لم تحدث مفاجأة، يتوقع أن تعطي الوكالة الأميركية للأدوية الضوء الأخضر للقاح «موديرنا» بعد هذا الاجتماع، مبدئياً، غداً (الجمعة)، كما حصل مع لقاح «فايزر وبايونتيك».

وقد يتوفر للولايات المتحدة التي تسجل حالياً ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات، لقاحان اعتباراً من الأسبوع المقبل، وستتمكن بالتالي من تسريع حملة التلقيح الكبرى التي بدأت الاثنين، وستكون أول بلد يطرح لقاح «موديرنا» في الأسواق.

وسينقل اجتماع هذه اللجنة الاستشارية كما تم قبل أسبوع، مباشرة على الإنترنت، في عملية عالية الشفافية غير مسبوقة في العالم، وسيؤكد نحو 20 خبيراً خلال تصويت بأن منافع هذا اللقاح أهم من مخاطره لدى الراشدين الذين تفوق أعمارهم عن 18 عاماً (16 عاماً لـ«فايزر»).

والقرار الذي سيصدر مؤكد، بعد أن اعتبرت وكالة الدواء والغذاء الأميركية اللقاح آمناً وفعالاً، في ملخص البيانات الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أسبوعين تقريباً على تقديم طلب الترخيص الطارئ.

وأكد التحليل، الذي نشر، أن اللقاح فعال بنسبة 94.1 في المائة. ومن أصل 30400 مشارك في التجارب السريرية، أصيب 196 بـ«كوفيد 19»، بينهم 185 تلقوا الدواء الوهمي، و11 تلقوا اللقاح، حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) .

والأشخاص الـ30 الذين أصيبوا بشكل خطير بفيروس «كورونا» تلقوا اللقاح الوهمي.

والآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للقاح هي آلام في مكان الحقنة والتعب وآلام الرأس والعضلات والمفاصل.

وأعرب المدير العلمي لفريق الإدارة الأميركية المكلف بلقاح «كورونا» منصف السلاوي، أمس (الأربعاء)، عن إعجابه بدرجة الحماية التي يمنحها اللقاح ضد الفيروس من الجرعة الأولى.

وقال: «الأمر الثاني المثير للاهتمام هو الحماية من الإصابة بالعدوي بمستوى 60 إلى 65 في المائة، والتي يمكن أن ترتفع بعد الجرعة الثانية».

والمقلق في اللقاحات هو أنه إن منعت ظهور أعراض المرض، فهي لا تمنع العدوى من دون أعراض، ومن ثم انتقال الفيروس، وقال: «إنه أمر في غاية الأهمية من وجهة نظر الصحة العامة».

واشترت الحكومة الأميركية 200 مليون جرعة لقاح من «موديرنا» و100 مليون من «فايزر».

وبما أن اللقاح يعطى على جرعتين بفارق 4 أسابيع، فهذا يكفي لتلقيح 100 مليون شخص.

وتم التخطيط للعملية اللوجستية للتوزيع قبل أشهر. والتعبئة في قوارير صغيرة تمت لدى «كاتالانت» في بومينغتون في ولاية أنديانا، إلى حيث ترسل «موديرنا» أكياساً كبيرة تحتوي على 50 لتراً من اللقاح المصنوع في نيوهمبشر.

وصرح ستيفان بانسيل مدير «موديرنا»: «الهدف هو أن تكون الشاحنات جاهزة قرب المصنع لتحميلها والانطلاق فور الحصول على موافقة وكالة الدواء والغذاء الأميركية».

وتركيبة الشركة لها ميزة تسمح لها بالتفوق على منافستها، إذ يمكن حفظ اللقاحات في حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، وليس 70 تحت الصفر، كما هي الحال بالنسبة للقاح «فايزر»، وهي درجات حرارة أدنى بكثير من البرادات العادية، أرغمت المجموعة على إنتاج حاويات خاصة لعمليات النقل.

ووعدت «موديرنا» بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020 ثم 80 مليوناً إضافية في الفصل الأول من 2021، و100 مليون أخرى في الفصل الثاني «بحلول نهاية يونيو (حزيران».

وحالياً يتم تلقيح الطواقم الطبية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ«كوفيد 19» ونزلاء دور رعاية المسنين بناء على توصيات السلطات الصحية الأميركية.

لكن «موديرنا» وعدت ملايين المشاركين في التجارب السريرية بأنهم سيتمكنون من الحصول على اللقاح خلال أسبوعين إذا رغبوا في ذلك.

وفي حال الحصول على ترخيص، أرسلت الشركة للمتطوعين رسالة إلكترونية تشجعهم على مواصلة التجارب، وأبلغتهم فيها إمكانية معرفة إن كانوا تلقوا اللقاح أم لقاحاً وهمياً، وفي حال كان وهمياً يمكنهم الحصول على اللقاح.

ويعتبر الخبراء أنه يجب تلقيح أكثر من 70 في المائة من السكان لوضع حد لتفشي الفيروس، أي 230 مليون شخص في الولايات المتحدة.