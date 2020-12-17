أظهرت بيانات صادرة في شهر ديسمبر أن شهر نوفمبر الماضي سجل تراجعاً ملحوظاً في الهجمات من الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا منذ الهزائم التي مني بها التنظيم العام الماضي.

ووفقاً لمركز «روجافا» للمعلومات الذي يتخذ من سوريا مقراً له، كان هناك 16 هجوماً مؤكداً، بالإضافة إلى 7 هجمات إضافية على مخيم الهول للنازحين في تراجع بنسبة 80% على أساس سنوي، وكان أدنى مستوى قياسي سابق ضعف هذا الرقم.

وقال توماس مكلور، الباحث المقيم في سوريا، لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «خلال هذا العام، شهدنا تراجعاً تدريجياً لأرقام الهجمات إلى أدنى رقم على الإطلاق الشهر الماضي، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذه الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية».

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من قيام «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة وبالتعاون مع التحالف الدولي بتكثيف الغارات في أوائل الصيف في جميع أنحاء منطقة دير الزور، آخر معقل لعناصر «داعش»، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 110 عناصر منهم.

وأكد تقرير مركز «روجافا» الأخير أنه من بين الاعتداءات التي حدثت في نوفمبر، وقع 14 اعتداء في مخيم الهول، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 55 - 64% عن الأشهر السابقة، ووقع هجومان فقط خارج دير الزور الشهر الماضي: أحدهما في الرقة، والآخر في الحسكة. ويأتي هذا التحول بعد أكثر من عام بقليل من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انسحاب دراماتيكي للقوات الأميركية في المنطقة، مما أثار عاصفة من الانتقادات والقلق بشأن التداعيات طويلة المدى لعودة ظهور «داعش». وقال مكلور إنه لا يزال أمام سكان هذه المنطقة طريق طويل حتى يبدو المستقبل مستقراً وآمناً، ولا يوجد لدى «داعش» مجال لمواصلة إيقاظ خلاياه النائمة، محذراً من أن غزواً آخر من تركيا، قد يهدد بتراجع جميع المكاسب الأخيرة التي تم تحقيقها.

وعلاوة على ذلك، أدت هجمات نوفمبر التي يعتقد أن 8 منها كانت محاولات اغتيال استهدفت أفراداً مشتبهاً بصلتهم بالإدارة الذاتية المدعومة من «قوات سوريا الديمقراطية» إلى وقوع 9 قتلى. وفي المجموع، شهد هذا الشهر 15 حالة وفاة مؤكدة والعديد من الجرحى، وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات، إلا أن هذه الأرقام تعتبر زيادة بنسبة 50% مقارنة بشهر أكتوبر، الذي شهد 10 وفيات فقط.

وقال الباحث في مركز معلومات «روجافا»، روبن فليمينج: «على الرغم من التقلبات من شهر لآخر، من الواضح أن غارات التحالف لها تأثير طويل المدى، حيث قللت من معدل هجمات داعش وغيرها من هجمات الخلايا النائمة، وباستثناء شهري يناير وفبراير، وقد شهد كل شهر طوال عام 2020 انخفاضاً بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2019». وبدورها، أكدت ريزا كومار، الباحثة في مشروع مكافحة التطرف، أن الغارات ضد «داعش» تحتاج إلى الاستمرار لضمان تحييد الخلايا النائمة بشكل فعال ومنع جذب عناصر أخرى وزرع الأفكار المتطرفة بين مجندين في المستقبل.

وأضافت: «لا يزال مخيم الهول يمثل تهديداً للمنطقة حيث إن أعضاء داعش السابقين قادرون على تجنيد وتلقين أفكار واستغلال زملائهم المحتجزين، ولكن ونظراً للإفراج الجماعي عن المعتقلين السوريين من مخيم الهول، سيتعين أيضاً أن تكون هناك أنظمة فعالة لإعادة التأهيل والمراقبة لضمان عدم عودة المحتجزين السابقين إلى سابق أفكارهم المتطرفة، وخاصة عندما يعودون إلى قراهم الأصلية».

ومع ذلك، لا تزال هناك نقطة إشكالية واحدة تتمثل في عودة سجناء وعائلات «داعش» إلى العراق المجاور، وفي حين وافقت بغداد على استعادة العناصر الإرهابية، فقد قوبلت بالخوف من السكان المحليين والأقليات بما في ذلك المسيحيون واليزيديون الذين يخشون عمليات قمع وعنف من هذه العناصر.