ترك لهم بقشيشاً قيمته.. 5600 دولار!

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يتمتّع موظفو أحد مطاعم أوهايو بسبب إضافي للاستمتاع بموسم الأعياد هذا العام، بعدما ترك لهم أحد العملاء بقشيشاً بقيمة 5600 دولار بدون حتى أن يطلب أي طعام.

وقال المطعم إن أحد العملاء حضر الى المكان خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلب أن يتم تسجيل فاتورة له ببنس واحد.

واللافت أن أحد الموظفين امتثل لهذا الطلب، بعدها قام الزبون، الذي يدعى بيلي، بترك بقشيش بقيمة 5600 دولار، طالباً تقسيم المبلغ على جميع موظفي المطعم.

وفي منشور على فيسبوك، كتب الطاهي موسى صلوخ: "يا لها من لفتة رائعة ولطيفة تجاه الموظفين لدي"، وتابع: "شهر كانون الأول هذا ليس عاديًا. عادةً يكون هذا الشهر هو الشهر الذي يعمل فيه موظفونا بشكل إضافي ويقوم العملاء بترك بقشيش بشكل سخي. شهر كانون الأول هو بالنسبة لهم لكسب المال لشراء الهدايا العائلية، وتخصيص المدخرات ودفع الفواتير".



وأضح أن هذه الأمور لم تكن لتحصل هذا العام بسبب القيود والإرشادات الخاصة بكورونا، لافتاً الى أن الموظفين كانوا حقاً بحاجة لخطوة الرجل هذه.

إشارة الى أن صلوخ قال إن كل موظف من موظفي المطعم، البالغ عددهم 28، حصل على 200 دولار.