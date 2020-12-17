living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترك لهم بقشيشاً قيمته.. 5600 دولار!

17
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتمتّع موظفو أحد مطاعم أوهايو بسبب إضافي للاستمتاع بموسم الأعياد هذا العام، بعدما ترك لهم أحد العملاء بقشيشاً بقيمة 5600 دولار بدون حتى أن يطلب أي طعام.

وقال المطعم إن أحد العملاء حضر الى المكان خلال عطلة نهاية الأسبوع وطلب أن يتم تسجيل فاتورة له ببنس واحد.

واللافت أن أحد الموظفين امتثل لهذا الطلب، بعدها قام الزبون، الذي يدعى بيلي، بترك بقشيش بقيمة 5600 دولار، طالباً تقسيم المبلغ على جميع موظفي المطعم.

وفي منشور على فيسبوك، كتب الطاهي موسى صلوخ: "يا لها من لفتة رائعة ولطيفة تجاه الموظفين لدي"، وتابع: "شهر كانون الأول هذا ليس عاديًا. عادةً يكون هذا الشهر هو الشهر الذي يعمل فيه موظفونا بشكل إضافي ويقوم العملاء بترك بقشيش بشكل سخي. شهر كانون الأول هو بالنسبة لهم لكسب المال لشراء الهدايا العائلية، وتخصيص المدخرات ودفع الفواتير".


وأضح أن هذه الأمور لم تكن لتحصل هذا العام بسبب القيود والإرشادات الخاصة بكورونا، لافتاً الى أن الموظفين كانوا حقاً بحاجة لخطوة الرجل هذه.

إشارة الى أن صلوخ قال إن كل موظف من موظفي المطعم، البالغ عددهم 28، حصل على 200 دولار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout