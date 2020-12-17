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شركة فايزر تعلق على دخول أمريكية إلى المستشفى بعد حقنها باللقاح

17
DECEMBER
2020
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ذكرت شبكة "سي إن إن" أن شركة الأدوية  فايزر ستجري تحقيقا دقيقا في حادثة تعرض لها عنصر طبي، أدخل  إلى المستشفى في ولاية ألاسكا الأمريكية بعد تطعيمه ضد فيروس كورونا.
 
وأكد مصدر في شركة فايزر للشبكة الإخبارية الأمريكية أن الشركة ليست لديها معلومات مفصلة حتى الآن عن هذه الحالة، إلا أنه أشار أن أنها تتعاون بشأن هذه القضية مع سلطات ولاية ألاسكا.
 
وقال المصدر في هذا الشأن: "سنتابع بدقة جميع الأنباء بشأن أعراض الحساسية الخطيرة التي تظهر بعد التطعيم، وعند الضرورة، تحديث الصياغة على التعليمات".
 
وتؤكد شركة فايزر في الوقت ذاته أن التجارب السريرية لم تكشف عن أي علامات لردود فعل خطيرة متعلقة بالحساسية مرتبطة باللقاح.
 
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن ردا تحسسيا قويا ظهر قبل يوم لدى امرأة تعمل في المجال الطبي بعد حقنها بلقاح من شركتي بيونتيك وفايزر، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تقيم الآن على أنها مستقرة. ومن غير المعروف ما إذا كانت المرأة تعاني من حساسية تجاه الأدوية.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن ردا مماثلا للقاح ظهر الأسبوع الماضي لدى اثنين من الكوادر الطبية في بريطانيا.
روسيا اليوم
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