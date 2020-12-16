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منظمة الصحة تحذر من خطر كبير!

16
DECEMBER
2020
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أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء في أوائل 2021.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا "هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي (الجسدي)" خلال احتفالات نهاية العام.

وأضافت المنظمة: "قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجا، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين".

ونصحت، إذا كان ذلك ممكنا، بأنه يجب أن تنظم اللقاءات في الهواء الطلق. وإذا كانت تجري في الداخل، فيجب الحد من عدد الضيوف واعتماد تهوية جيدة للحد من خطر انتقال العدوى.

وسجل الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والذي يضم 53 بلدا من بينها روسيا، أكثر من 22 مليون إصابة وزهاء 500 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجل زهاء 1,7 مليون إصابة جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 34500 وفاة.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، تدخل مجموعات جديدة من القيود حيز التنفيذ اليوم في العديد من البلدان الأوروبية لكبح انتشار الوباء مع إغلاق الأعمال غير الأساسية في ألمانيا والحانات والمطاعم في المملكة المتحدة. 

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