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ألمانيا تبدأ إجراءات عزل عام بعد تسجيل زيادة قياسية في وفيات كورونا

16
DECEMBER
2020
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بدأت ألمانيا إجراءات صارمة لعزل عام، اليوم الأربعاء، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض إلى 952 وفاة وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.
 
دفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، المستشارة أنغيلا ميركل وحكام 16 ولاية إلى إعلان إجراءات عزل عام صارمة حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني على أقرب تقدير، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
 
وستغلق المدارس والمتاجر من اليوم الأربعاء في إطار تشديد للإجراءات قبيل احتفالات عيد الميلاد بعد فرض إجراءات عزل جزئي في نوفمبر/ تشرين الثاني أغلقت فيها الحانات والمطاعم لكنها لم تنجح في احتواء الموجة الثانية من الفيروس.
 
وحققت ألمانيا نجاحا أكبر من الكثير من دول أوروبا في إبقاء الفيروس تحت السيطرة في الموجة الأولى في الربيع لكن الوضع يبدو مختلفا الآن.
 
وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية مليون و379238 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بزيادة 27728 حالة و23427 وفاة إجمالا.
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