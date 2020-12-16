اجتماع وزراء خارجية اطراف الاتفاق النووي قد يعقد قبل نهاية العام

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قال مصدر روسي إن اجتماعا عبر الإنترنت بين وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاق النووي قد يعقد قبل نهاية العام الجاري.





و قالت وسيلة إعلامية روسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية إن ممثلي إيران و مجموعة 4 + 1 سيناقشون الاربعاء الاستعدادات لعقد اجتماع على المستوى الوزاري بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري.

وكتبت صحيفة إيتار تاس ، ان ممثلي إيران ومجموعة 4 + 1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) ، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري حول الاتفاق النووي في اجتماعهم الافتراضي يوم الأربعاء.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الاجتماع الوزاري قد يعقد بشكل افتراضي قبل نهاية العام الجاري.

ويُعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للخارجية الإيرانية ومجموعة 4 + 1 برئاسة هيلجا شميد الأمينة العامة للاجراء الخارجي الأوروبي يوم الأربعاء 17 ديسمبر عبر الفيديو.

وسيرأس الوفد الايراني سيد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن عقد هذا الاجتماع ، وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث الجهود الحالية للحفاظ على الاتفاق النووي والسبل الفعالة للتنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف والاستعداد لتبادل وجهات النظر على المستوى الوزاري.