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بوتين لبايدن: جاهزون للتعاون والتواصل

16
DECEMBER
2020
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 بعد سباق محموم واستثنائي وتاريخي لم تشهده الولايات المتحدة في تاريخها الحديث، أعلن أعضاء المجمع الانتخابي تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، إثر حصوله على 306، من أصوات أعضاء المجمع مقابل 232 لترامب، ليصبح بذلك الرئيس السادس والأربعين بتاريخ الولايات المتحدة.

 

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، أقر حسب «رويترز» بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وقال في كلمة مقتضبة أمام المجلس، «إنه بات للبلاد رسمياً رئيس منتخب ونائب رئيس منتخبة».


كما دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بالخسارة وإنهاء ولايته بكرامة، مطالباً أقرانه الجمهوريين بأن يقوموا بما قام به ماكونيل ويعترفوا بأن الانتخابات انتهت.


وفور الإعلان الرسمي عن فوز بايدن، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأميركي المنتخب، مؤكداً انفتاح روسيا على التعاون مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والتساوي في الحقوق.


وجاء في بيان الكرملين، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم»: «بعث الرئيس الروسي بوتين برقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون الروسي الأميركي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي».


بوتين تمنى حسب البيان الرسمي الروسي، للرئيس المنتخب كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما بالرغم من خلافاتهما، المساهمة حقاً في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم حالياً.


وأعرب بوتين عن جاهزيته للتعاون مع بايدن قائلاً: «من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك».

روسيا اليوم
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