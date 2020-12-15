واتسم بيان الوكالة بلهجة متفائلة إذ قالت إنه "لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام على نحو عاجل"، وأكدت فعالية اللقاح عموماً بنسبة 94,1 في المئة.

وفي 11 من ديسمبر الجاري، كانت السلطات الأميركية المعنية قد اعتمدت استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك، وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وقال منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية "راب سبيد"، الأحد، إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم مئة مليون شخص بلقاح كورونا بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف السلاوي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

ووفقا لاستطلاع جديد أجرته شركة "إبسوس" بالشراكة مع "إيه بي سي نيوز"، فإن 8 من كل 10 أميركيين قالوا إنهم سيتلقون اللقاح، لكن 40 بالمئة منهم فقط أكدوا أنهم سيأخذونه بمجرد توفره لهم.

فيما قال 44 بالمئة منهم، إنهم "سينتظرون قليلا" قبل تلقيه. وفي الاستطلاع قال 15 بالمئة فقط إنهم سيرفضون اللقاح تماما.