مزحة تتحول الى جريمة مروعة!

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"وردت معلومات إلى شرطة منطقة البوكمال حول دخول المدعو (ع . ف) إسعافاً إلى أحد المشافي ومفارقته الحياة بسبب إصابته بطلق ناري نافذ بالكتف الأيسر من قبل شخص مجهول.

وبعد التحري والتحقيق وجمع المعلومات تمكنت شرطة منطقة البوكمال من تحديد هوية القاتل وتبين أنه يدعى (م . خ) وقامت بإلقاء القبض عليه بكمين محكم أثناء محاولته الفرار، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بقتل المغدور من بندقيته الحربية أثناء مروره من أمامه، حيث قام بإطلاق النار باتجاهه محاولاً المزاح معه ظناً منه أن الطلقة ستمر بجانب رأسه كون الأخير تربطه به علاقة صداقة وعند إطلاقه النار أصاب المغدور فسقط على الأرض ولاذ بعدها بالفرار.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومصادرة أداة الجريمة، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .

الداخلية السورية