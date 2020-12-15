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أول رد فعل من ترامب بعد تأكيد فوز بايدن: إعلان استقالة وزير العدل

15
DECEMBER
2020
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تزامن إعلان المجمع الانتخابي الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020 مع إعلان ترامب استقالة وزير العدل وليم بار.
 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد وإن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.
 
وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر، إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/كانون الأول.
 
 
وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.
 
وبهذا يؤكد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالرئاسة بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا.
ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.
 
وبناء على نتائج نوفمبر/تشرين الثاني حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.
 
وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين، حيث شكك مرارا في نتائج الانتخابات وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.
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