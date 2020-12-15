living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لندن في قبضة «الإغلاق».. مجدداً !

15
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس من أن العاصمة البريطانية قد تُعاد غداً (الأربعاء) إلى قيود الإغلاق، إذا تم تصنيفها باعتبارها تقع في الفئة الثالثة من التصنيف الحكومي للمناطق الأشد نكبة بفايروس كورونا الجديد. وطالب عمدة لندن صادق خان أمس بضرورة إغلاق جميع مدارس العاصمة البريطانية اعتباراً من اليوم (الثلاثاء). ومن المقرر أن تعقد الحكومة البريطانية اجتماعاً حاسماً غداً (الأربعاء) لاتخاذ قرار بشأن الوضع الصحي في لندن. ونقلت «التلغراف» عن متحدث باسم السلطات الصحية قوله إن تصنيف لندن ضمن الفئة الثالثة أضحى أمراً لا مفر منه. وأضاف أن الوضع في لندن بات «مفزعاً»، وأنه أسوأ كثيراً من نظيره في ليفربول ومانشستر عند تصنيفهما في تلك الفئة. وأكد أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس أمامها خيار سوى الإغلاق التام. وأشار إلى أنه على رغم تباين الأزمة الصحية في بعض أحياء لندن، إلا أن أحياء العاصمة البريطانية مترابطة بشكل يصعب فصل بعضه عن بعض. ووصف مسؤول حكومي الأرقام الحديثة لعدد الإصابات والوفيات في لندن بأنه «كارثي». ويأتي ذلك فيما يواجه جونسون مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى اتفاق قبل خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الجاري. وقال المتحدث باسم عمدة لندن إن صادق خان بعث (الأحد) رسالة لجونسون بمطالبه المشار إليها. وعلى رغم تعليمات الحكومة باستمرار فتح المدارس إلا أن رئيس بلدية غرينيتش (جنوب شرقي لندن) داني ثورب وجّه مديري المدارس في منطقته بإغلاقها اعتباراً من أمس (الإثنين). وأبلغ ثورب مدير مدارس غرينيتش أن الأرقام تؤكد تضاعف معدل الإصابة في البلدية وفي أرجاء لندن كل أربعة أيام. وحذر وزيرا الخزانة ريشي سوناك والأعمال ألوك شارما من أن أي إغلاق للندن سيكلف الخزانة العامة 3 مليارات جنيه إسترليني. لكن علماء الحكومة ظلوا يمارسون ضغوطاً مكثفة لحمل الحكومة على إغلاق المطاعم والحانات قبيل حلول أعياد الميلاد، على أمل أن يؤدي ذلك إلى خفض تسارع تفشي الفايروس.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout