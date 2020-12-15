إرهابيون يقتلون 27 شخصاً ويحرقون 800 منزل في النيجر

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قالت الأمم المتحدة Hls الاثنين إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 27 شخصا وأحرقوا 800 منزل في هجوم بمنطقة ديفا في النيجر يوم السبت.

ولم تحدد المنظمة الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أن جماعة بوكو حرام الإرهابية تشن هجمات في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد منذ hgعام 2009، ما أدى إلى فرار نحو 250 ألفا من المنطقة حسبما تظهر أرقام المنظمة.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات في النيجر على الهجوم.

وظهر تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، إلا أن الهجمات عادة ما تتخطى حدود البلاد إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.

المصدر: رويترز