واشنطن تتهم طهران بخطف ليفنسون

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اتهمت واشنطن رسمياً أمس، طهران بخطف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) روبرت ليفنسون، وذلك للمرة الأولى منذ اختفائه قبل 13 عاماً في إيران. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية كلاً من محمد بصيري وأحمد خزاعي، الضابطين بوزارة الداخلية الإيرانية على لائحة العقوبات لاختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة داخل السجون الإيرانية.وتأتي العقوبات خلال الأسابيع القليلة المتبقية في حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، ما يشير إلى محاولات تكثيف الضغوط على النظام الإيراني قبل رحيل الإدارة، وتضييق نطاق أي مفاوضات قد يسعى إليها الرئيس المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي تخلي عنه ترمب. ولا يزال هناك ثلاثة أميركيين محتجزين حالياً في إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إن «الجميع يتوقع أن تقدم إدارة بايدن على مفاوضات مع النظام الإيراني خلال العام المقبل، لكن يجب أن تشمل تلك المفاوضات عودة جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في السجون الإيرانية».



وكان ليفنسون قد اختفي في 9 مارس (آذار) عام 2007 في جزيرة كيش أثناء وجوده في مهمة لصالح «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)}، ويعتقد أنه احتُجز من قبل الحكومة الإيرانية التي نفت ذلك. وقد نفت الحكومة الأميركية في ذلك الوقت أنه كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات وأشارت إلى أنه تقاعد في عام 1998، وإنه ذهب إلى إيران بصفته محققاً خاصاً للعمل على قضية تتعلق بالتهريب.