living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيل غيتس يحسم قراره بشأن لقاح "كورونا"

14
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن بيل غيتس، رئيس "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، المرتبطة بمساعي ابتكار اللقاح فايزر المضاد لكورونا، أنه سيخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح.

وسبق بيل غيتس في اتخاذ مثل هذا القرار (التلقيح) رؤساء الولايات المتحدة الأميركية السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك حسين أوباما.

وقال الثري الأميركي مؤسس شركة "مايكروسوفت": "سأفعل مثلهم، وعندما يحين دوري (...) سآخذ اللقاح بشكل علني، لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى" .

وحذر بيل غيتس، في حواره أمس الأحد مع قناة "CNN" التلفزيونية الأميركية، من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء، حيث قال "مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلا عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة" بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأميركية.

ودعا غيتس إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات"، على حد تعبيره.

سبق لبيل غيتس أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير، لكن، لحسن الحظ، يقول الثري الأميركي، "لم نتعرض إلى الحالة القصوى للوباء" الحالي، غير أنه تفاجأ بكون "التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة والعالم جاءت أكبر بكثير من التوقعات التي أعلنتها قبل 5 سنوات" على حد قوله. وكان بيل غيتس قد أعلن قبل أسابيع أن وباء جديدا ينتظر البشرية بعد نحو 3 سنوات، لكنه قد يتأخر، برأيه، إلى نحو 20 عاما.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout