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السفارة الروسية بواشنطن: محاولات أمريكا اتهام موسكو بهجمات القرصنة لا أساس لها من الصحة

14
DECEMBER
2020
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علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، على محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، بأنها أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة.
 
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا قالت فيه: "تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تماما".
 
 
وأفادت وكالة أخبارية دولية بأن موقع وزارة الخزانة الأمريكية تعرض لاختراق سيبراني ناجح على يد مجموعة من القراصنة الإلكترونيين تدعمهم حكومة أجنبية.
 
ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة في الولايات المتحدة قولها "إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات".
 
ونقلت الوكالة عن جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله "إن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف".
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