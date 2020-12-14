وصول أول شحنة لقاح إلى كندا

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أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وصول أول شحنة لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

ونشر ترودو صورة للحدث على "تويتر"، وقال، وصلت أول دفعة لقاح كوفيد-19، "فايزر-بيونتيك" إلى كندا.

وصرح ترودو، "هذه أخبار جيدة، "لكن معركتنا ضد "كوفيد-19" لم تنته بعد. دعونا نحافظ على يقظتنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وسيتم توزيع الشحنة المؤلفة من 30 ألف جرعة على 14 ألف موقعا عبر كندا، في جميع المقاطعات العشر، كما من المتوقع وصول المزيد من الجرعات

اليوم الاثنين. تأتي أولوية تلقي اللقاح للأشخاص الأكثر ضعفا، من بينهم كبار السن في دور الرعاية إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي.

وقالت هيئة المطار المحلية، إن الطائرة هبطت في مطار ميرابل الدولي في مونتريال، مضيفة أنها لن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وغادرت الشحنة بلجيكا، يوم الجمعة الماضي، متوجهة إلى ألمانيا ثم الولايات المتحدة قبل وصولها وتوزيعها في كندا.

ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم في كندا اليوم الاثنين ما يجعل كندا وأمريكا من أولى دول الغرب بعد بريطانيا، التي تبدأ حملات التطعيم.