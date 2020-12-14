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ما علاقة زهرة الربيع ولقاحات كورونا بخطة إيطاليا للقضاء على الوباء؟

14
DECEMBER
2020
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تعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل.
 
وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا، وهي أول دولة غربية يضربها الوباء، العدد المسجل في بريطانيا أمس السبت، ليصبح الأعلى في أوروبا.
 
وتوفى بالفيروس في إيطاليا 64036 فردا في المجمل منذ ظهور الجائحة في فبراير/شباط مقابل 64026 في بريطانيا.
 
وصمم المراكز التي تأخذ هيئة زهرة الربيع الفنان المعماري ستيفانو بويري، الذي قال فريقه إنه "اختار الزهرة، التي تؤذن ببداية الربيع، رمزا للحملة التي تحمل شعار (إيطاليا تولد من جديد بزهرة)"، وفقا لرويترز.
 
وقال دومينيكو أركوري، المفوض الخاص بمكافحة مرض كوفيد-19 في روما، إن إيطاليا تأمل في بدء تطعيم الأطقم الطبية ونزلاء دور كبار السن.
 
وأضاف أركوري في مؤتمر صحفي يوم الأحد، أن من المتوقع أن تختار الدول الأوروبية، يوما كبداية رمزية مشتركة لحملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.
 
وأوضح أن "اللقاح سيوزع في نحو 300 موقع بأنحاء إيطاليا مشيرا إلى أن العدد سيزيد إلى 1500 عندما تصل حملة التطعيم إلى ذروتها".
 
 
وعبرت الحكومة الإيطالية عن ثقتها في تطعيم معظم الإيطاليين بحلول سبتمبر/أيلول.
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