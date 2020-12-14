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فكّ شيفرة رسالة القاتل الذي أرعب أميركا!

14
DECEMBER
2020
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قالت السلطات الأميركية إنّها استطاعت فكّ رموز رسالة مشفّرة، نشرها قاتل متسلسل معروف بإسم «زودياك» في صحيفة محلية قبل 51 عاماً، فيما لا تزال هويته مجهولة.

وقد استغرق الأمر 51 عاماً، وفريقاً من الخبراء من 3 دول لفكِّ رمز الشيفرة التي تركها «زودياك» الذي طارد مجتمعات كاليفورنيا في الستينيات والسبعينيات.

وكشف مفكّك الشيفرات ديفيد أورانشاك للمرة الأولى، الرسالة المشؤومة التي أرسلها القاتل، إلى صحيفة San Francisco Chronicle في تشرين الثاني 1969، في شكل سلسلة من الرموز، حيث قال فيها: «أتمنى أن تكونوا مستمتعين كثيراً بمحاولة الإمساك بي، أنا لست خائفاً من غرفة الغاز؛ لأنّها سترسلني إلى الجنة في وقت أقرب، ولأنّ لديّ الآن ما يكفي من العبيد للعمل لديّ».

وفيما أكّد مكتب التحقيقات الفيدرالي خبر فك الشيفرة، إلّا أنّه قال إنّه لا يساعد المحققين كثيراً في البحث المستمر منذ عقود عن قاتل متسلسل يدعى «زودياك». ورغم العديد من النظريات عبر السنين حول هوية «زودياك»، فإنّه استطاع خداع السلطات على مدار خمسة عقود.

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