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الشرطة تقتل مسلحا أطلق النار قرب كنيسة في نيويورك

14
DECEMBER
2020
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قالت الشرطة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، الأحد، إنها أطلقت النار على مسلح مما تسبب بمقتله، بعد أن أطلق الرجل النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة لحضور حفل غنائي.

وأصيب المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته.

وأفاد شهود عيان بعدم إصابة أي شخص. وقالت متحدّثة باسم شرطة نيويورك إن رجال الشرطة ردوا على مصدر النيران بعدما بدأ الرجل بإطلاق النار. وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس إن الرجل "تعرّض لإصابة بالغة وهو قيد التوقيف"، قبل أن يتوفى لاحقا.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن الرجل أطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلا غنائيا ميلاديا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا (16:00 ت غ).

وقالت مراسلة الوكالة: "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقا مدوية"، وتابعت: "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار".

وأضافت المراسلة: "شاهدت الطلقات ولذت بالفرار. هربت حفاظا على حياتي". وقالت الشاهدة مارتا ستولي إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل أن يصب برصاص الشرطة.

وصرّحت لفرانس برس: "كان يطلق النار من دون أن يصوّب على أحد"، مضيفة أنه كان يصرخ "أطلِقوا النار علي، اقتلوني".

وقال الضابط إدوارد رايلي، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك، لوكالة رويترز، في وقت سابق، إن المهاجم، نُقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وأظهرت صور لرويترز المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويحمل مسدسا في كل يد، كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

 

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