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أول وفاة لرئيس وزراء بسبب كورونا

14
DECEMBER
2020
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بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد، توفي الأحد رئيس وزراء إسواتيني المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، آخر ملكية مطلقة في قارة إفريقيا، حسبما أكدت مصادر رسمية.
 
وأعلن نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو "الرحيل المحزن والمفاجئ لرئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني"، عن عمر 52 عاما، ليصبح أول رئيس وزراء يتوفى بعد إصابته بكورونا.
 
وفارق دلاميني الحياة بمستشفى في جنوب إفريقيا، حيث خضع للعلاج في جوهانسبرغ منذ بداية ديسمبر الماضي وبعد أسبوعين من التقاطه العدوى.
 
وأضاف ماسوكو أن رئيس الوزراء "توفي ظهر الأحد خلال تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا"، من دون أن يأتي على ذكر سبب الوفاة.
 
وكان دلاميني قد كشف في منتصف نوفمبر إصابته بالفيروس، لكنه قال إن حالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.
 
وعُين دلاميني رجل الأعمال والوافد حديثا إلى عالم السياسة، رئيسا للوزراء في أكتوبر 2018، لكن صلاحيات هذا المنصب محدودة في إسواتيني، حيث يسيطر الملك الحالي مسواتي الثالث الذي يتولى السلطة منذ عام 1986 على البرلمان، كما أنه يعيّن جميع الوزراء.
 
وسجلت إسواتيني أكثر من 6700 إصابة بفيروس كورونا، و127 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة.
 
واتهمت منظمة المجتمع المدني "شبكة التضامن مع سوازيلاند" ومقرها جنوب إفريقيا حكومة إسوانيتي بمنح رئيس الوزراء معاملة خاصة، من خلال نقله إلى بلد يتمتع برعاية صحية أفضل.
 
ووفقا لأرقام للبنك الدولي في عامي 2016 و2017، فإن أكثر من 39 بالمئة من سكان هذه المملكة الصغيرة المغلقة يعيشون تحت خط الفقر.
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