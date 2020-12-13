خارجية إيران: مبادرة طهران لحل الملف اليمني مطروحة كحل أساسي

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أعلن مستشار وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجيان، ان “مبادرة طهران في الملف اليمني القائمة على إيقاف العدوان وفك الحصار وبدء الحوار، لا تزال مطروحة كحل أساسي”، لافتاً إلى أن “إيران أعلنت منذ بداية الحرب على اليمن أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ولهذا قدمت مبادرة متوازنة من أربعة بنود للحل”.

وشدد حاجيان على ان “بعض دول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية اليمنية عسكريا في غضون 3 أو 4 أشهر، دون منح أي امتياز سياسي للقوى اليمنية الأخرى، لكن المعتدين لم يحققوا أهدافهم رغم مضي 6 سنوات”.