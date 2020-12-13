living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تنظيم داعش يتحرك من جديد ؟

13
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هاجمت خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي أحد حافلات النقل المدنية في المنطقة الواقعة على الطريق الواصل بين مدينة الرصافة بريف الرقة وأثرية شرق حماة.
وأكدت "سبوتنيك" في حماة أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار كثيف ليل أمس السبت، من قبل مسلحين يتبعون لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة صحراوية، ما أسفر عن إصابة ٣ مدنيين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.
بدوره أوضح مصدر ميداني لوكالة"سبوتنيك" أن "خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي استغلت طبيعة المنطقة الصحراوية وتسللت السبت باتجاه الطريق الذي يصل بين محافظة الرقة وحماة في منطقة "الرصافة- أثرية" بهدف مهاجمة حافلات النقل المدنية أو الشاحنات، في محاولة واضحة لتكريس مزيد الضغوط على طرق نقل البضائع والركاب".

وأضاف المصدر أن إرهابيي التنظيم الإرهابي حاولوا الهجوم على الحافلة التي كانت تعبر الطريق، لتتوجه على الفور مؤازرة من قبل أحد حواجز الجيش السوري القريبة من الموقع، وتم التعامل مع المسلحين عبر عدة وسائط نارية الأمر الذي أجبرهم على الانسحاب باتجاه بادية الرقة المتصلة جغرافيا ببادية حمص الشرقية ومنطقة التنف الذي تسيطر عليها القوات الأميركية، حيث تم تأمين كافة الركاب ونقل المصابين إلى المشفى.

يذكر أن، خطوط إمداد مفتوحة تصل بين قاعدة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية ومنطقة ريف حماة الشرقية، وتعتبر هذه المنطقة من أهم مناطق انتشار الخلايا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا والتي تحاول إحداث خروقات ومهاجمة القرى والبلدات والتي عاد إليها المدنيون مؤخراً بعد تحريرها من قبل الجيش السوري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout