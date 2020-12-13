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لقاحات كورونا.. البحرين تعتمد "سينوفارم" والكويت توافق على "فايزر"

13
DECEMBER
2020
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أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية، فيما منحت الكويت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر.

ولم يحدد البيان البحريني أي لقاح هو الذي تمت الموافقة عليه من بين اللقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، لكنه استشهد ببيانات من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي أظهرت "فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا".

والبيانات التي تم الاستشهاد بها هي نفسها التي أعلنت عنها  الإمارات في وقت سابق هذا الشهر من تحليل مؤقت للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح خامل أنتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهو وحدة تابعة لمجموعة تشاينا ناشونال بيوتيك التابعة لسينوفارم.

وقالت المملكة في وقت سابق إنها تخطط لمنح اللقاحات العامة مجانا.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأحد أن وزارة الصحة منحت استخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ، وعرضت الوزارة بالفعل على المواطنين خيار التسجيل المسبق لتلقي اللقاح على موقعها على الإنترنت.

ويذكر أن لقاح فايزر فعال بنسبة 95٪، ولقاح أر إن ايه آخر مرشح من مودرنا فعال بنسبة 94.5٪. وتشير النتائج إلى أن لقاحا ثالثا من جامعة أكسفورد وأسترازينيكا آمن وفعال بنسبة 70٪ تقريبا.

وتمت الموافقة على لقاح سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ بعدد من الدول، ولا تزال الشركة تجري تجارب إكلينيكية في مراحلها الأخيرة في 10 دول.

 ويعتمد لقاح سينوفارم على تقنية مجربة، باستخدام فيروس مقتول لإيصال اللقاح، على غرار طريقة صنع لقاحات شلل الأطفال.

ويستخدم المنافسون الغربيون، مثل اللقاح الذي قدمته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، تقنية أحدث وأقل فعالية لاستهداف بروتين سبايك لفيروس كورونا باستخدام الحمض النووي الريبي، وبدأت المملكة المتحدة بالفعل في تطعيم الأشخاص بلقاح فايزر ولحقتها الولايات المتحدة ودول أخرى.

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