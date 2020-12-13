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ضحايا كورونا عالميا: أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة

13
DECEMBER
2020
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يواصل تفشي وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح، حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات حول العالم إلى مليون وأكثر من 604 آلاف حالة فيما اقترب إجمالي المصابين من 72 مليونا حتى الآن.
 
وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا إلى حوالي 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات أكثر من 16 مليونا.
 
وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6.9 مليون.
 
وتسبب الوباء في وفاة نحو 143 ألف شخص في الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9.8 مليون حتى الآن.
 
وتأتي المكسيك في المرتبة حيث سجلت حتى الآن نحو 114 ألف وفاة وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و240 ألف.
وفي بريطانيا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، تجاوزت حصيلة الوفيات 64 ألف وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 1.8 مليون، تليها إيطاليا كذلك بـ64 ألف حالة وفاة أكثر من 1.8 مليون، ثم فرنسا بـ57 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.4 مليون إصابة.
 
وفي المرتبة الثامنة تأتي إيران التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 52 ألف وفاة وأكثر من 1.1 مليون إصابة حتى الآن.
روسيا اليوم
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