كم ستجني "فايزر-بيونتيك" من لقاح كورونا؟.. "أرباح خيالية"

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أعرب رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، ستيفن هان، السبت عن استعداده للتطعيم بلقاح كورونا الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتك وبات جاهزا للتوزيع، بعد إجازته، في أسرع عملية ترخيص للقاح بالولايات المتحدة.

وقال هان، وفقا لرويترز، إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة، نافيا التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر-بيونتيك" صباح الاثنين إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة، وفقا للجنرال غاس بيرنا من عملية "وارب سبيد" التي أنشأتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19.

وقال بيرنا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "نحن واثقون بنسبة 100 % من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأمريكيين" في هذا الموعد.