ترامب: الشعب الأمريكي لا يزال غير مصدق نتيجة الانتخابات

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، شكك فيها مجددا بنتائج الانتخابات الأمريكية.

وكتب ترامب: "ألا ينبغي للناخبين أن يعرفوا ما يعرفه المدعي العام الفيدرالي؟ لقد خذلتنا المؤسسة، وسائل الإعلام، وقادة الكونجرس، والحزب الديمقراطي. لا عجب أن 74 مليون أميركي صوتوا لصالح دونالد ترامب ولا زالوا لا يصدقون نتيجة هذه الانتخابات؟".

وتابع الرئيس الأمريكي: "المحكمة العليا حقا خذلتنا. لا حكمة ولا شجاعة!".

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة مع حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب في جميع الولايات.