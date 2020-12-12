شرب الماء أثناء الرياضة وبعدها

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يفقد الجسم الماء بشكل يومي، عن طريق التعرّق والتبوّل وأثناء ممارسة التمارين الرياضية، لا سيما لوقت طويل. لذا، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل المفقودة عن طريق شرب الماء والسوائل الأخرى كالعصير والحليب؛ لترطيب الجسم ومنعه من الجفاف.

ويُنصح بشرب الماء بشكل مستمر خلال اليوم، كما أثناء التمارين، وبعدها أيضًا.

لتحديد كم الماء الذي يحتاج الفرد إليه، فإن الأمر يعتمد على نوع التمرين وحدّته ووقت التمرين، وعوامل أخرى كعمر الإنسان، والجنس، والطول، والوزن. مثلًا، الفرد الذي يتعرّق بشكل أكبر، هو بحاجة إلى شرب كميات أكبر من الماء.

عمومًا، يُنصح بشرب من 470 ميلليلترًا من الماء إلى 590 منه، ما يُعادل كوبين إلى كوبين ونصف الكوب منه، وذلك قبل ساعة الى ساعتين من البدء بالتمارين.

ثم، يُشرب من 250 ميلليليترًا من الماء إلى 300 منه، أي ما يُعادل كوب وربع الكوب من الماء، قبل ممارسة التمرين بربع الساعة أو خلال تمرين الإحماء.

ويشرب 230 ميلليليترًا من الماء أثناء التمارين، وذلك كل 15 دقيقة إلى 20 منها.

أما بعد الفراغ من التمرين، فيُنصح بشرب 250 ميلليلترًا من الماء أي ما يُعادل كوبًا منه.