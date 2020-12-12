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كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الجمعة، عن اتهامات جديدة تواجه منظمة الصحة العالمية، بسبب ما وصفتها "تآمرها" مع وزارة الصحة الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات مرتبطة بتواطؤ المنظمة مع السلطات الصحية الإيطالية، من أجل حذف تقرير يكشف سوء إدارة أزمة جائحة كورونا في بدايتها، مضيفة أن الهدف كان تقليص عدد الوفيات في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن التقرير المحذوف كتبه العالم التابع لمنظمة الصحة فرانشيسكو زامبون، بجانب عشرة علماء آخرين، بتمويل من الحكومة الكويتية، وكان الهدف منه منح معلومات حول كورونا، للدول التي تضررت بفعل الفيروس.