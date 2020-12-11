هتف “الله أكبر” وفجر نفسه .. في روسيا!

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نقلت وكالة “انترفاكس” الروسية عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي بقره تشاي شيركيسيا جنوبي روسيا.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب إضافة لمقتل المهاجم.



وأضاف المصدر:” وفقا للمعطيات الأولية، منفذ الانفجار وهو رجل مجهول، قتل على الفور . وجرى تطويق المكان وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات”.



وبحسب المعلومات المتوفرة. فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.



وقال مصدر آخر للوكالة: ” اقترب الرجل قبل الانفجار من مجموعة من المسؤولين الأمنيين عند مدخل مبنى الأمن الفيدرالي وفجر نفسه وهو يهتف “الله أكبر”.