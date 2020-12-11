ماكرون تعليقا على "خطة التعافي": أوروبا تتحرك إلى الأمام

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن خطة التعافي المصممة لاستعادة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، تعكس القيم الأوروبية.

وأعلن ماكرون في تغريدة عبر "تويتر" أن "خطة التعافي الأوروبية التي تم وضعها في يوليو هي قيد التنفيذ. لقد اعتمدنا اتفاقية قوية بشأن الآلية التي سيتم تنفيذها، مع احترام سيادة القانون".

وأضاف: "أوروبا تتحرك إلى الأمام، موحدة وتحافظ على قيمها".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا سابقا إلى اتفاق بشأن قرض تعافي بقيمة 750 مليار يورو (أكثر من 911 مليار دولار) لمعالجة العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا.

وعلى الرغم من الاتفاق، رفضت بولندا والمجر إعطاء الضوء الأخضر للحزمة منذ نوفمبر، معارضة محاولات الكتلة لجعل الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام القيم الديمقراطية واحترام قواعد القانون. ومع ذلك، تم التوصل إلى الاتفاق نهائيا يوم أمس الخميس، حيث اجتمع قادة الاتحاد لمناقشة القضايا المشتركة، بما في ذلك صندوق التعافي.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة في إطار القمة لإجراء مزيد من المناقشات حول الجهود المشتركة المتعلقة بالأزمة الصحية والبيئة والأمن والتحديات الخارجية.