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ردا على طعون الرئيس الأمريكي في الانتخابات.. ميلانيا ترامب تريد "العودة إلى المنزل فقط"

11
DECEMBER
2020
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في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خوض معركة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ترغب السيدة الأولى ميلانيا ترامب فقط بـ"العودة إلى المنزل".
 
ردا على طعون الرئيس الأمريكي في الانتخابات.. ميلانيا ترامب تريد ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه
وترامب الذي قدم حوالي 50 دعوى قضائية تزعم أن تزويرا واسع النطاق حصل خلال الانتخابات، لم يقدم أي دليل قاطع على حدوث أي مخالفات واسعة النطاق.
 
وعندما سئل مصدر مقرب من ترامب عن الحالة العقلية للسيدة الأولى، وسط الإجراءات القانونية التي اتخذها ترامب وفريقه القانوني، قال لشبكة CNN إنها "تريد فقط العودة إلى المنزل".
 
ومن غير الواضح حاليا أين سيكون "المنزل" لأفراد عائلة ترامب عندما يغادرون البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
 
ومع ذلك، أشار تقرير في مجلة People الأسبوع الماضي إلى أن الزوجين وابنهما البالغ من العمر 14 عاما، بارون ترامب، من المرجح أن يعودوا إلى منتجع Mar-a-Lago في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
The Independent
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